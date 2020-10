Zweiter Corona-Fall beim FCW – Eine ganze Elf in der Quarantäne Beim FCW gibt es einen zweiten Corona-Fall – und danach sind nun elf Kaderspieler in Quarantäne Hanjsörg Schifferli

Beim FCW gibts jetzt zwei Trainingspläne: Den einen für jene auf dem Platz, den anderen für jene, die sich daheim fit zu halten haben. Foto: Madeleine Schoder

Am Samstagabend gab Stade Lausanne-Ouchy, der Überraschungsleader der Challenge League, mit einem 0:0 in Wil zwei Punkte ab. Es wäre also die Vorlage geliefert gewesen für den FCW, mit einem Heimsieg eine halbe Stunde später gegen den punktlosen Tabellenletzten aus Chiasso erstmals seit dem 13. August 2012 wieder auf Platz 1 der Challenge League zu springen. Aber eben, eine andere, ziemlich wesentliche Voraussetzung für diesen Wechsel an der Tabellenspitze war ja seit dem Donnerstag nicht mehr gegeben: Der FCW konnte seine Chance nicht wahren, weil er nach einem ersten Corona-Fall auf ein gutes halbes Dutzend seiner Spieler in Quarantäne schicken und den Match verschieben musste.