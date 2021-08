Autohalle in Andelfingen – Eine «Garage», wo man auch ohne Auto willkommen ist Im Spätherbst öffnet das Oldtimer-Erlebniszentrum. Neben Werkstatt und Vermietung, Hotel und Eventflächen überrascht die Gastronomie mit einer Personalie. Gabriele Spiller

So soll die Autohalle Andelfingen von aussen aussehen. Foto: PD

Es geht voran bei der Autohalle Andelfingen. Langsam kommt der Eröffnungstermin des «Erlebniszentrums für Liebhaber von klassischen Fahrzeugen» in Sichtweite. Simon Schmid, CEO der federführenden TM Classics AG, plant einen grossen Event am 1. November. Das TM im Firmennamen steht für den Initianten und Investor Thomas Meister, der bis vor einigen Jahren Mitinhaber des Familienunternehmens Meister Abrasives AG in Andelfingen war.

Thomas Meister erfüllt sich mit der Autohalle einen Traum, weil er sich mit 60 zu jung fürs «alte Eisen» fühlte. Das Unternehmerische wurde dem Sohn des Firmengründers des heutigen Weltkonzerns für Schleifwerkzeuge schon in die Wiege gelegt – die Liebe zum «Werkeln» anscheinend auch. Die Oldtimer haben es ihm angetan. Sein «Herzensprojekt» wird nach rund zweijähriger Bauzeit öffnen.