Bereicherung im Unihockey – Eine gelungene Premiere und Rang 2 für Winterthur Die erste Ausgabe der Mobiliar Unihockey Trophy des HC Rychenberg in Winterthur war ein voller Erfolg. Der HCR und die Red Ants schafften am letzten Tag noch den Sprung vom 4. auf den 2. Platz, hinter Favorit Zürich. René Bachmann

Vier Tore konnten die Red Ants in der Win4-Trainingshalle gegen Chur bejubeln, trotzdem reichte es nicht ganz zum Sieg. Deuring Photography

Der HC Rychenberg hat wieder einmal einen Massstab gesetzt und aufgezeigt, in welche Richtung das Schweizer Unihockey in den nächsten Jahren steuern könnte. Acht NLA-Mannschaften beiderlei Geschlechts, die Städte Winterthur, Zürich, Chur und Zug repräsentierend, nahmen am dreitägigen Vorbereitungsturnier «Mobiliar Unihockey Trophy» teil.