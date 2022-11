Mythos über Netzwerk in den Niederlanden – Eine Gemeinde kämpft gegen den Verschwörungsirrsinn Bodegraven steht im Zentrum eines Verschwörungsmythos über ein Netzwerk mit pädophilen Satanisten. Der Ort wehrt sich – kann am Ende doch nur verlieren. Was Lügen anrichten, wenn sie einmal in der Welt sind. Thomas Kirchner

Der Friedhof am Rande von Bodegraven wurde zeitweise zum Pilgerort der Verschwörungsgläubigen. Foto: Shutterstock

In seinem «Grünen Herzen» stimmt das Klischee von Holland: eine pfannenflache Landschaft mit Wiesen, Kühen, Schafen, Seen, Kanälen – und Windmühlen. Mitten in diesem Herzen, 20 Busminuten von der Käsestadt Gouda entfernt, liegt Bodegraven. In dem Ort am Alten Rhein leben knapp 20'000 Einwohner. Die Römer waren schon hier, die Franzosen zogen 1672 plündernd durch die kleine Stadt. Heute wohnen hier überwiegend gut situierte Menschen, die man abends durch die Fenster in ihren backsteinernen Einfamilienhäusern sitzen sieht.