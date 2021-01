Snacking in Winterthur – Eine Goldgrube in rot Kein Selecta-Automat schweizweit wurde am Neujahrstag so oft benutzt, wie derjenige am Hauptbahnhof. Till Hirsekorn

Allzeit bereit und beliebt wie nie zuvor: Der Selecta-Automat am HB Winterthur. Foto_ Michele Limina

Sein Name ist 350537, und er hat einen rasanten Start ins Jahr hinter sich: Die Rede ist vom Selecta-Automat am Winterthurer Hauptbahnhof. Tagtäglich versorgt er Pendlerinnen und Pendler zuverlässig mit Snacks auf Knopfdruck. Am 1. Januar war der Andrang besonders gross. Sämtliche Läden waren zu, die Nachfrage nach Kägifret, Pommes-Chips und Energy-Drink aber stabil, auch in Winterthur.

Die Bilanz: 270 Bezüge innert 24 Stunden. Gemäss der Selecta AG bedeutet das schweizweiter Rekord. Über 70 Prozent sind die Umsätze im Vorjahresvergleich im Schnitt gestiegen, in Winterthur war es mehr als doppelt soviel.

Der Automat sei «berühmt» in der Stadt, verrät ein Kunde der Reporterin der SonntagsZeitung. «Er hat uns schon manches Mal gerettet.» Auch heute wieder. Seine Freundin brauche dringend Schokolade. Sie seien deshalb extra aus Hegi hergefahren.

Ja neei…

Die Bilanz eines anstrengenden ersten Jahrestages für 350537 lautet: Red Bull war besonders beliebt, noch vor der Capri Sonne, Coca-Cola und Zigaretten-Papierli. Und bei den Snacks schlugen die zuckrig-sauren Gummi-Würmer die Schoggi-Maltesers und Salznüsschen.

Trotz stolzer Zahlen und Verdoppelung der Verkaufszahlen dürfte «350537» etwas neidisch die Hauptstadt schielen. Der Automat am HB Bern hat am 1. Januar gemäss der Selecta AG 50 Franken mehr Umsatz gemacht. Challenge accepted. Der Vorsatz fürs 2021 steht. (hit)