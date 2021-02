Gemeindehaus Zell – Eine grössere und modernere Verwaltung für 2,4 Millionen Zell ist seit dem Bau des Gemeindehauses um fast 2000 Personen gewachsen. Um genügend Platz für die Verwaltung zu schaffen, soll das Gebäude noch dieses Jahr umgebaut werden. Jonas Gabrieli

Der Haupteingang würde nach dem Umbau weiter links – ziemlich genau in der Mitte – zu stehen kommen. Foto: Madeleine Schoder

Als die jetzige Verwaltung in Rikon entstand, lebten in der Gemeinde Zell rund 4500 Personen. Nun, ein knappes Vierteljahrhundert später, sind es über 6400 Zellerinnen und Zeller.

Insbesondere Kollbrunn, angrenzend an Winterthur, ist stark gewachsen. Und das Wachstum geht weiter: 2028 werde die 7000er-Grenze geknackt, schätzt der Gemeinderat. «Das ist ein gewaltiger Sprung, der Auswirkungen auf viele Bereiche hat», sagte Gemeindepräsidentin Regula Ehrismann (EVP) an einer Medieninformation am Dienstagnachmittag im Zeller Gemeindehaus. In diesem soll nun ebenfalls mehr Platz geschaffen werden.