EHC Winterthur – Eine gute Adresse für junge Spieler Mit den Romands Paulin Mainot (20) und Theo Campagna (18) sowie dem Klotener Robin Lekic (19) sollen sich in der kommenden Saison drei Nachwuchs-Nationalspieler in Winterthur weiterentwickeln. Urs Kindhauser

Robin Lekic (rechts) absolvierte letzte Saison schon acht Spiele für den EHCW. Foto: Madeleine Schoder

Der EHC Winterthur hat sein Kader mit der leihweisen Verpflichtung der Stürmer Paulin Mainot, Theo Campagna und Robin Lekic ergänzt. Allen drei ist gemeinsam: Sie spielen in Nachwuchs-Nationalteams – Campagna und Lekic für die Schweiz und Mainot für Frankreich – und sie wollen sich weiterentwickeln. Am weitesten ist der 20-jährige Mainot. Er ist gross und kräftig, hat für Lausanne schon vier Saisons auf Stufe U20 absolviert und zu den besten Skorern des Teams gehört. Den 19-jährigen Lekic hat man letzte Saison schon in Winterthur spielen gesehen. Er hat in der Swiss League acht Partien für den EHCW absolviert und dabei gezeigt, dass er gut genug ist für die Liga.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung