EHCW verliert Spektakelspiel – Eine gute Moral wiegt die Fehler nicht auf Der EHC Winterthur unterliegt den drittplatzierten GCK Lions 6:7, obwohl er zwei der drei Drittel für sich entscheidet. Die Aufholjagd gelingt nicht ganz. Urs Kindhauser

EHCW-Goalie Niels Riesen musste sich verletzt auswechseln lassen. Foto: Alberto Cortes

Über 700 Fans sind die Deutweghalle gekommen, um das 6:7 des EHCW gegen die immerhin drittplatzierten GCK Lions zu sehen. Das ist eine der besseren Zuschauerzahlen der Winterthurer in dieser Saison. Wer da war, bekam ein ziemliches Spektakel zu sehen. 1:0, 1:4, 4:5, 4:7, 6:7 lautete die Torfolge. Der EHCW hätte diesen Match nicht verlieren müssen. Es passierte trotzdem, weil einmal mehr zu viele Fehler begangen wurden. Wieder gab es eine dieser viel zu oft vorkommenden Phasen, in denen das Team von Trainer Teppo Kivelä so viel zuliess, dass es das Ruder nicht mehr herumreissen konnten.

EHCW – GCK Lions 6:7 Infos einblenden (1:0, 2:5, 3:2). – Deutweg. – 750 Zuschauer. – SR Castelli/Potocan; Pascal Nater/ Lars Nater. – Tore: 13. Ren (Hunziker) 1:0. 27. Melnalksnis (Böhler) 1:1. 30. (29:16) Böhler 1:2. 30. (29:38) Kärki (Schaller) 1:3. 34. (33:01) Backman (Schlagenhauf, Reichle/Ausschluss Lekic) 1:4. 34. (33:28) Lekic (Barbei) 2:4. 37. Coatta (Steiner, Wilkins/Ausschluss Backman) 3:4. 40. (39:38) Henry (Böhler, Burger) 3:5. 42. (41:30) Bartholet (Wilkins, Ramel) 4:5. 43. (42:18) Hinterkircher (Blaser, Schlagenhauf) 4:6. 45. Blaser (Backman, Kärki) 4:7. 49. Marc Steiner (Wilkins, Haldimann/Ausschluss Mémeteau) 5:7. 58. Staiger (Strafe gegen GCK Lions angezeigt) 6:7. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen den EHCW, 3-mal 2 plus 1-mal 5 plus Spieldauer (Blaser) gegen GCK Lions. – EHCW: Riesen (30. Schijanow); Bartholet, Marc Steiner; Rubin, Hunziker; Thévoz, Törmänen; Deussen; Staiger, Hofstetter, Chiquet; Lekic, Coatta, Barbei; Haldimann, Wilkins, Ramel; Ren, Jobin, Orlov; Valenza. – GCK Lions: Ruppelt; Burger, Büsser; Meier, Sejejs; Ustinkov, Blaser; Landolt; Leone, Kärki, Schaller; Reichle, Diem, Backman; Böhler, Melnalksnis, Henry; Hinterkircher, Schlagenhauf, Mémeteau; Sebastian Steiner. – Bemerkungen: EHCW ohne Schüpbach, Engeler, Fröwis, Zwissler, Beglieri (verletzt), Guignard, Posch, Greuter (überzählig). GCK Lions ohne Mettler, Buchli, Bächler, Spring, Tuog, Braun (verletzt). 24. Hofstetter verschiesst Penalty. EHCW von 59:20 bis 59:58 ohne Torhüter, mit sechstem Feldspieler. Riesen und Chiquet verletzt ausgeschieden.

«Wenn man aus Fehlern nichts lernt, ist es nicht gut.» Teppo Kivelä, Trainer EHC Winterthur

Diesmal war es das Mitteldrittel, als aus dem 1:0-Vorsprung für das Heimteam innert weniger Minuten ein 1:4-Rückstand wurde. «Da haben wir viele dumme Fehler gemacht: schlechte Wechsel, schlechtes Positionsspiel, schlechtes Zweikampfverhalten», analysierte Kivelä. «Dabei ist es uns lange gelungen, die GCK Lions von unserem Tor wegzuhalten, obwohl wir unter Druck waren.» Die immer wieder ähnlichen Fehler geben auch dem Finnen zu denken. «Man darf Fehler machen», findet er. «Aus ihnen kann man etwas lernen. Wenn man aber nichts lernt, ist es nicht gut.»

Die Ordnung verloren

Eines der Probleme ist: Kassiert der EHCW nach einer guten Phase ein Gegentor, dann ist die Chance sehr gross, dass gleich ein paar weitere Folgen. Weil man sich verunsichern lässt oder zu schnell reagieren will. Das 1:1 der GCK Lions war ein Ablenker, wie er immer mal passieren kann. Trotzdem verloren die Winterthurer in den Minuten danach komplett die Ordnung. Dabei half sicher nicht, dass sich der bis dahin starke Goalie Niels Riesen nach dem Tor zum 1:2 verletzungsbedingt auswechseln lassen musste. Für seinen Ersatz Timur Schijanow kam es knüppeldick. Nach 16 Sekunden wurde er erstmals bezwungen, am Ende waren es fünf Gegentreffer, für die er wenig konnte.

Was die Winterthurer an diesem Abend allerdings auszeichnete und auch die Zuschauer begeisterte, war die Fähigkeit, nie aufzugeben, die Moral und der Charakter, die sie an den Tag legten. Nach vier unbeantworteten Gegentreffern kamen sie bis kurz vor Ende des zweiten Drittels wieder auf 3:4 heran. Nur wäre es klug gewesen, danach wieder etwas mehr Kontrolle zu gewinnen. Der Ausgleich musste ja nicht zwingend noch vor der zweiten Pause fallen. Doch der EHCW wollte zu viel und kassierte 22 Sekunden vor Drittelsende das 3:5. Genau gleich lief es zu Beginn des letzten Abschnitts: Auf das 4:5 folgten postwendend wieder zwei Gegentore.

Negativserie geht weiter

Nur: Auch die GCK Lions gingen mit ihren Vorteilen ziemlich sorglos um. Drei Minuten vor Schluss führten sie nur noch 7:6 und es hätte durchaus noch der Ausgleich fallen können. Denn die letzten paar Sekunden konnte der EHCW mit zwei Feldspielern mehr angreifen. Doch ein siebtes Tor gelang dem Heimteam nicht mehr. Es musste die 16. Niederlage in Folge einstecken. Wann diese Negativserie zu Ende geht, respektive ob, ist die grosse Frage. Wohl nicht im nächsten Spiel. Denn am Dienstag gastiert der EHCW in La Chaux-de-Fonds, gegen das er in dieser Saison bisher nie eine Chance hatte.

Immerhin gibt es Anzeichen, die positiv stimmen. Sechs Tore in einem Match sind dem EHCW in dieser Saison noch nie gelungen. Zwei davon fielen im Powerplay, auch das ist ein guter Wert. Nur müsste man mit dieser offensiven Ausbeute einen Match auch gewinnen. Denn eindeutig ist: Den Winterthurern fehlt eine stabile Defensive. Keine andere Mannschaft der Swiss League kassiert mehr Gegentore.

