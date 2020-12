Geschlossene Sportanlagen in Winterthur – Nur noch Kinder und Teenies dürfen in die Badi Winterthur setzt die Regeln des Bundesrats um und schliesst per sofort die Sportanlagen. Für das Eisfeld und das Schwimmbad gelten unterschiedliche Ausnahmen. Wer einen Sportpass hat, darf mit Kulanz rechnen. Delia Bachmann

Wer in den nächsten Wochen im Schwimmbad Geiselweid seine Bahnen ziehen will, muss entweder Spitzensportler oder unter 16 und über 8 Jahre alt sein. Archivfoto: Marc Dahinden

Die Stadt Winterthur setzt die neuen Regeln des Bundes und des Kantons um. Sie schliesst ihre Sportanlagen per sofort und bis voraussichtlich 22. Januar. Eine generelle Ausnahme gibt es für Spitzensportler.

Ins Schwimmbad Geiselweid dürfen auch Kinder und Jugendliche, die zwischen 8 und 16 Jahre alt sind. Sie müssen beim Eintritt einen Ausweis vorlegen. Den Eltern und anderen erwachsenen Begleitpersonen ist der Zutritt aus epidemiologischen Gründen verboten. Auch in normalen Zeiten dürfen Kinder ab 8 Jahren unbegleitet in die Badi. Darum stehen auch nicht mehr Bademeister im Einsatz. Nach wie vor dürfen nur 90 Personen aufs Mal ihre Längen ziehen. Ob es noch Platz hat, kann man auf der Website in Echtzeit verfolgen.