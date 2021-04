FCW unterliegt Thun 1:2 – Eine Halbzeit ist zu wenig für einen Punkt Der FCW handelte sich gegen den Aufstiegs-Aspiranten Thun mit schwachem Start einen 0:2-Rückstand ein. Eine starke zweite Halbzeit reichte dann nicht für die ausreichende Korrektur – der FCW verlor 1:2. Hansjörg Schifferli

FCW-Goalie Dario Marzino ist zum zweiten Mal geschlagen: Den 0:2-Rückstand konnten seine Teamkollegen nicht mehr aufholen. Foto: Christian Merz

Anfangs durchaus souverän, später aber mit Zittern bis zur letzten Sekunde erkämpfte sich der FC Thun des ehemaligen FCW-Trainers Carlos Bernegger wichtige Punkte, die ihn durchaus in Reichweite des Leaders Grasshoppers halten. Bei Halbzeit des Spiels konnten sich die Thuner auf dem Weg zu einem sicheren Sieg fühlen, herausgespielt im Stil einer effizienten Mannschaft, die eben deshalb zur Spitze zählt. Doch nach der Pause war von diesen Vorzügen, vom kämpferischen Einsatz mal abgesehen, so gut wie nichts mehr zu sehen. Das frühe Tor der zweiten Halbzeit fiel für den FCW, der nun mindestens so viel besser war wie Thun vorher. Der Unterschied: Der Favorit machte aus seiner besten Phase zwei Treffer, der Gegner nur einen.