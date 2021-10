2:0-Sieg des FCW in Thun – Eine Halbzeit wie ein Leader reicht Der FCW verlängert, erstmals seit Jahrzehnt, seine Zeit an der Tabellenspitze auf mehr als einen Spieltag. Und das mit einem 2:0 im Topspiel der Runde beim FC Thun. Hansjörg Schifferli

Torschütze Samir Ramizi, Souleymane Diaby, Roman Buess und Neftali Manzambi (von links) jubeln nach dem 2:0. Foto: Freshfocus

Der FCW bleibt Leader der Challenge League, nach einem Sieg auf dem notabene mit einem Kunstrasen belegten Platz des FC Thun, eines der nominell ersten Aufstiegsfavoriten. Nach einer durchzogenen, in der Viertelstunde gar von den Berner Oberländern dominierten ersten Halbzeit war aus Winterthurer Perspektive zu sagen: Geht es so weiter, müssen wir mit dem 0:0 zufrieden sein. Aber es folgten zweite 45 Minuten und nach denen ist festzustellen: In diesen zeigte der FCW durchaus Qualitäten, die jene eines Spitzenteams – in diesem Fall gar Tabellenersten – sind.