Mit Backrezepten auf Reisen – Eine himmlische Torte In der Kolumne «Mit Backrezepten auf Reisen» stellen wir Ihnen Ideen zum Nachbacken vor. Entdecken Sie diese Woche: die Vasa-Torte. Heidrun Pschorn

Die Vasa-Torte: Eine serbische Spezialität. Foto: Heidrun Pschorn

Vasa Čokrljan beschloss anno 1908, im Alter von 41 Jahren doch noch zu heiraten. Zur Freude des Ehemannes wurde seine Frau Jelena schwanger. Alsbald stellte der Hausarzt aber fest, dass die Schwangerschaft zu Komplikationen führen könnte. Er riet dem Ehepaar, für die Geburt des Kindes das Spital in Belgrad aufzusuchen. Vasa scheute keine Kosten und entschloss sich, mit seiner Gemahlin zum besten Gynäkologen Wiens zu reisen. Dieser konnte Mutter und Kind retten. Die Schwiegermutter zeigte sich gegenüber Vasa Čokrljan dankbar und kreierte eine Torte, die seither zu den beliebtesten in Serbien zählt. Jetzt gehts aber los!

Rezept:

Biskuitteig:

4 Eier (L)

40 g Zucker

20 g Puderzucker

1 Päckchen Vanillezucker

60 g gemahlene Walnüsse

Abrieb von ½ Bio-Orange

30 g Mehl

½ TL Backpulver

1 Prise Salz

Schoko-Nuss-Belag:

1,2 dl Milch

2 EL Zucker

120 g gemahlene Walnüsse

80 gehackte dunkle Schokolade (75%)

100 g Butter

3 Eigelb

1 EL Puderzucker

Abrieb von ½ Bio-Orange

Italienische Meringue:

3 Eiweiss

Prise Salz

0,4 dl Wasser

130 g Zucker

Mit Kakao-Nibs oder geraspelter Schokolade bestreuen

Vasina torta: Auch als Torte des Herrn Vasa oder als Vasa-Torte bekannt. Foto: Heidrun Pschorn

Zubereitung Biskuit:

Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Eine Springform von 20 cm Durchmesser einfetten. Die Eier zuerst trennen. In einer Schüssel das Eiweiss mit dem Salz steif schlagen. Eigelb mit dem Zucker, Puderzucker, Vanillezucker und Orangenabrieb in einer zweiten Schüssel cremig aufschlagen. In einer anderen Schüssel Mehl, Walnüsse und Backpulver mischen. Die Nuss-Mehl-Mischung zum Eigelb geben und vermischen. Vorsichtig das Eiweiss unterheben. Alles in die Springform füllen und für ca. 20 Minuten backen. Nach dem Backen etwas auskühlen lassen und vorsichtig aus der Form lösen.

Zubereitung Schoko-Nuss-Belag:

Milch und Zucker kurz aufkochen. Die gemahlenen Walnüsse und den Orangenabrieb dazugeben und unter ständigem Rühren nochmals aufkochen. Den Topf zur Seite stellen. Das Eigelb in einer Schüssel mit dem Puderzucker über dem Wasserbad cremig aufschlagen. Die Schokolade hinzufügen und rühren, bis sie vollständig geschmolzen ist. Die Butter hinzugeben und weiterrühren, bis diese geschmolzen ist. Die Milch-Walnuss-Mischung dazugeben. Die Mischung auf dem Biskuitboden gleichmässig verstreichen. Am besten funktioniert das Verstreichen mit einem Tortenring. Das Ganze für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank stellen.

Zubereitung der italienischen Meringue:

Zucker und Wasser zu einem dicken Sirup kochen (ca. 116 Grad). Eiweiss mit dem Salz steif schlagen. Unter permanentem Weiterschlagen langsam den heissen Sirup in das Eiweiss fliessen lassen. Am Schluss noch weitere sieben Minuten weiterschlagen, bis die Meringue nicht mehr warm ist. Die Torte aus dem Kühlschrank nehmen und mit der italienischen Meringue einstreichen. Zum Schluss mit Kakao-Nibs oder geraspelter Schokolade bestreuen. Bis zum Verzehr sollte die Torte in den Kühlschrank gestellt werden.

Tipp: Den Teig und den Schoko-Nuss-Belag am Vorabend zubereiten und über Nacht in den Kühlschrank stellen!



