Polizeikommandant zur Koch-Demo – «Eine Kesselung hätte enorm viel mehr Einsatzkräfte bedingt» Der Kommandant der Stapo Zürich, Beat Oppliger, und seine politische Vorsteherin, Karin Rykart, äussern sich ausführlich zum Polizeieinsatz am vergangenen Wochenende. Corsin Zander

Illustration: Felix Schaad

Wen man auch fragt, ob ehemalige Szenenkenner der Stadtpolizei, unabhängige Beobachter oder Teilnehmende an der Demonstration, alle sind sich einig: Dass die Demonstration am vergangenen Samstag gegen die Räumung des Koch-Areals und die Wohnungsnot in Zürich ausgeartet ist, hat niemanden überrascht.