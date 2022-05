Winterthurer trainiert Gehörlosen-Nati – Eine komplett neue Badminton-Welt für Thomas Bless Er ist Präsident des BSC Vitudurum und spielt mit St.Gallen-Appenzell in der Nationalliga B. Wegen einer Verletzung hat der Winterthurer Thomas Bless nun eine ganz andere Herausforderung angenommen: Er trainiert Gehörlose. Sharon Kesper

Die Kommunikation mit seinen Spielern ist für Thomas Bless (links) eine Herausforderung. Foto: PD

Wenn Gehörlose Badminton spielen, hören sie die Schläge der Gegner und ihre eigenen nicht, alles wird rein visuell wahrgenommen. Auch im Doppel sind die Spieler darauf angewiesen, sich ohne Sprache oder Geräusche verständigen zu können. Ausserdem befindet sich im Gehör der Gleichgewichtssinn, weshalb manche Spieler diesbezüglich mehr Schwierigkeiten haben. Mit all diesen Dingen beschäftigt sich der Winterthurer Thomas Bless seit wenigen Monaten: Im Januar dieses Jahres wurde er vom Verband Swiss Deaf Sport als Nationaltrainer engagiert und coacht in dieser Funktion zurzeit drei junge Spieler. «Es ist für mich eine komplett neue Welt, die ich vorher nicht kannte und zu der ich auch absolut keinen Bezug hatte», erzählt er. Aus diesem Grund musste er sich noch einige Gedanken machen, bevor er die neue Herausforderung angenommen hat. «Aber nach ein paar Gesprächen mit meinem Umfeld ist mir die Entscheidung dann doch relativ leicht gefallen», so Bless.