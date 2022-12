Weihnachtsszenen in Elsau – Eine Krippe mit Fischverkäufer und Lottozahlen In Neapel stellen Krippen nicht nur Christi Geburt, sondern alle Facetten des Alltags dar. Andreas Hugi zeigt seine Figurensammlung im Tenn und eine Napoli-Schau im Kunstraum. Gabriele Spiller

Die Krippe befindet sich offen zugänglich im Tenn. Foto: Enzo Lopardo

Pünktlich zur Adventszeit kann man in Elsau wieder die liebevoll zusammengestellte neapolitanische Krippe von Andreas Hugi besuchen. Dieses Mal steht sie im Tenn – und ist nach einer weiteren Napoli-Reise des Sammlers weiter gewachsen. Vor zwölf Jahren erhielt er die erste Figur von einem italienischen Geschäftspartner, zum Trost für dessen beinharte Verhandlungen in der Stadt am Vesuv.