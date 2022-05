Stadtparlament Winterthur – Eine letzte Fragestunde bevor die frisch Gewählten starten Das Stadtparlament ist nach Corona erstmals wieder zurück im Ratssaal. An der letzten Sitzung der aktuellen Legislatur debattierten, stritten und lachten die Mitglieder - und es wurde emotional. Deborah von Wartburg Elisabetta Antonelli

Die letzte Sitzung des Stadtparlaments in der Legislatur 2018-2022 konnte wieder im Ratssaal und ohne Maskenpflicht stattfinden. Foto: Roger Hofstetter

Zwei Jahre musste das Stadtparlament wegen des Coronavirus in die Eulachhalle und die Axa-Arena ausweichen. Im Ratssaal hätten die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Am letzten Montag kehrten die Parlamentsmitglieder wieder ins altehrwürdige Rathaus in der Marktgasse zurück. Die neue, alte Nähe an den schmalen Pulten war teilweise etwas ungewohnt. Doch die Stimmung war gut und feierlich, denn für die einen war es eine Premiere, für die anderen eine Derniere in der Lokalpolitik: Einige sassen zum ersten Mal überhaupt im Saal, zwölf Mitglieder des Parlaments nahmen Abschied. «Mit einem weinenden Auge», sagte etwa Cristina Bozzi-Brunel (SP) und kämpfte gegen die Tränen.