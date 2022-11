Jahrbuch von Winterthur – Eine Meisterfeier fürs Geschichtsbuch Das Winterthurer Jahrbuch 2022 bietet der Pandemie und dem Ukraine-Krieg Raum. Im Vordergrund der Geschichten stehen aber Gemeinschaft und Solidarität. Roger Meier

Wiederaufstieg nach 37 Jahren: Die Fans feiern ihren FC Winterthur meisterhaft und bis am nächsten Morgen. Foto: Urs Jaudas

Im September 2021 demonstrieren in der Winterthurer Altstadt mehrere Tausend Menschen gegen die Corona-Massnahmen. Im März 2022 ziehen an die 1000 für den Frieden in der Ukraine durch die Stadt. Die Chronik im hinteren Teil des neuen Winterthurer Jahrbuchs zeigt deutlich, welche Ereignisse die Welt und Winterthur die letzten Monate beschäftigten: Die Corona-Pandemie und der Krieg.