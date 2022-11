Brass Band Posaunenchor Flaach – Eine Musik, die in die Weihnachtszeit passt Andreas Meyer aus Weisslingen hat besinnliche Bläserklänge auf CD veröffentlicht. Eine Kostprobe gibts beim Adventskonzert in Zell. Gabriele Spiller

Andreas Meyer spielt in Flaach auf dem Soprano Cornet. Foto: Enzo Lopardo

Was macht ein Gemeindeschreiber in Pension? Bestenfalls Musik – wobei Andreas Meyer aus Weisslingen schon viele Jahre bei der Brass Band Posaunenchor Flaach aktiv ist. Ganze 40 Jahre war er Präsident der Musikkommission und Mitglied im Vorstand. Seit seiner Pensionierung in Zell 2017 hat er noch mehr Zeit, das Soprano Cornet zu üben. Und so entstand eine CD-Trilogie zusammen mit dem Euphonium-Spieler Erich Schmidli aus Buch am Irchel.