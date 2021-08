Hotellerie in Winterthur – Eine Nacht im einzigen Hostel von Winterthur Hostels sind für Budgetreisende oft die erste Wahl als Unterkunft. Auch Winterthur hat eines. Doch wer sind die Leute, die im Depot 195 im Sulzer-Areal absteigen? Jonas Keller

Am Lagerplatz findet sich das einzige Hostel der Stadt. In seinen Zimmern nächtigen nicht nur Touristen. Foto: Madeleine Schoder

Endlich wieder ins Hostel! Bei dem Gedanken überkommen mich ein freudiger Schauer und Erinnerungen an unzählige spannende Begegnungen. Klar, es lässt sich auch ohne Massenschläge mit schnarchenden Mitreisenden und engen Etagenbetten leben. Aber nach anderthalb Jahren Pandemie ist der Gedanke an ein Gewusel aus internationalen Backpackern durchaus verlockend. Da stört es nicht einmal, dass das Reiseziel keine fünfzig Meter von der «Landbote»-Redaktion entfernt liegt.

Schlafen im Sulzer-Areal

Das Depot 195 ist das einzige Hostel in Winterthur. Seit 2013 finden Gäste ein Bett in dem markanten Backsteingebäude beim Lagerplatz. Die Industrievergangenheit sieht man ihm auch innen noch an. Der Gang ist schmal und grau, unter der Decke verlaufen schwarze und silbern glänzende Röhren. Die Räume erinnern in ihrer überwältigenden Höhe vage an Fabrikhallen. Die hölzernen Etagenbetten in meinem Achterzimmer scheinen sich dem angepasst zu haben, sie wirken doppelt so hoch wie üblich.