Almacasa bald in Pfungen – Eine neue Art von Altenpflege In Pfungen entsteht ein Pflegewohnhaus mit Bistro. Bauherrin ist die Keller AG Ziegeleien. Betreiben wird es die Urdorfer Firma Almacasa. Dagmar Appelt

Blick von der Bahnhofstrasse in Pfungen Richtung Feuerwehrgebäude (Mitte hinten). Hier entsteht das vierte Almacasa-Pflegewohnhaus im Kanton. Foto: Heinz Diener

Den Stein ins Rollen gebracht hat ein Bürger aus Pfungen. Als er vor Jahren einen Artikel über das Pflegewohnhaus Almacasa in Weisslingen las, war er davon so angetan, dass er mit der Idee an den Gemeinderat herantrat, dies doch auch für Pfungen zu prüfen.