Anthony Staiger beim EHC Winterthur – Eine neue Aufgabe für den Rollenspieler Anthony Staiger ist in Kloten ausgebildet worden, hat seine Rolle aber in Winterthur gefunden. Nach zwei Vertragsjahren bei Kloten spielt er jetzt wieder für den EHCW. Urs Kindhauser

Leader mit Skorer-Qualitäten: Das ist in Winterthur die neue Rolle Anthony Staigers. Foto: Madeleine Schoder

«Ich freue mich auf den Match am Samstag gegen Kloten», sagt Anthony Staiger, der für Winterthur spielt und die letzten zwei Jahre in Kloten unter Vertrag gewesen ist. Dabei haben die Winterthurer eigentlich überhaupt keinen Anlass, sich auf Spiele gegen Kloten zu freuen. Seit Klotens Abstieg aus der National League haben sie von 16 Begegnungen in der Swiss League nur eine gewonnen, wobei dieser eine Sieg schon eine ziemliche Sensation war. Mehr noch: In den zwei letzten Saisons waren die Resultate aus Winterthurer Sicht weit häufiger mit dem Attribut «vernichtend» zu bezeichnen denn als «ehrenvoll». Dennoch glaubt Staiger an die Qualitäten seines Teams.