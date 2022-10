Kellerduell-Klassiker – Eine Nullnummer mit zwei Roten Karten Zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich fallen keine Tore. Der FCZ verteidigt in Unterzahl wacker, dem FCB fehlen in der Offensive die Ideen. Herbie Egli

Ivan Santini wird vom Platz verwiesen. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Das Spiel begann für den FC Zürich gleich turbulent. Ilia Katic wurde in der 1. Minute von Mitspieler Karol Mets bei einem Befreiungsversuch mit dem Schuh am Kopf getroffen. Die Wunde wurde auf dem Platz genäht und Katic konnte mit Turban weiterspielen. Nach 12 Minuten die nächste Aufregung. Der VAR meldete sich und Schiedsrichter Lukas Fähndrich zeigte nach der Videokonsultation Ivan Santini Rot. Er hatte bei einem Kopfballduell in der Luft Wouter Burger mit dem Arm im Gesicht getroffen.

In der siebenminütigen Nachspielzeit der ersten Hälfte sah auch noch FCZ-Trainer Bo Henriksen Rot. Er hatte sich beim vierten Offiziellen beschwert, weil ein Rencontre zwischen Bledian Krasniqi und Basels Arnau Comas nicht geahndet wurde.

Die zweite Halbzeit war weit weniger turbulent. Basel agierte in der Offensive trotz Überzahl weiterhin ideenlos und brachte kaum Torchancen zustande. Der FCZ wurde für seine wackere Abwehrarbeit mit einem Punkt belohnt und schaffte in der Meisterschaft das dritte 0:0 in Serie.

