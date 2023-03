Aufgefallen in Winterthur – Eine Parkhaus-Ausfahrt mit Tücken Eine Seniorin hat bei der Ausfahrt aus dem KSW-Parkhaus eine Felge an ihrem Auto beschädigt. Das Parkhaus sei zu eng, findet sie. Alles sei nach Norm gebaut worden, sagt das KSW. Patrick Gut

Die Aus- und Einfahrt aus dem Parkhaus des KSW ist eng. Wer vorsichtig fährt, hat laut KSW-Medienstelle kein Problem. Foto: Patrick Gut

Wer ein Parkhaus verlassen will, muss in der Regel sein Parkticket in einen Automaten schieben. Erst dann öffnet sich die Schranke. Bloss: In sämtlichen Parkhäusern sind diese Automaten zu weit entfernt. Aus dem Auto heraus lässt sich der Schlitz kaum erreichen. Oftmals sind Autofahrer und Autofahrerinnen gezwungen, die Sicherheitsgurte lösen, damit sie sich genügend weit aus dem Fenster lehnen können. Einige müssen gar aussteigen, damit sie an den Ticketschlitz herankommen. Möglicherweise liegt es aber gar nicht an der Entfernung zum Automaten. Vielleicht sind schlicht die Arme zu kurz. Wie dem auch sei.