Digitaler Marktplatz – Eine Plattform für Quartierläden Die zwei Studenten Terence La und Franz Gross haben innert kürzester Zeit einen Onlineshop für Ostschweizer Quartierläden auf die Beine gestellt. Katharina Lorenz

Die zwei Gründer des Onlineshops Never Alone: Franz Gross (rechts) und Terence La.

Zwei Studenten der Hochschule St. Gallen haben am 26. März ihren Onlinemarktplatz Never Alone online geschaltet. Er soll als digitale Plattform für die durch die Corona-Krise gebeutelten Dorf- und Quartierläden der Ostschweiz dienen. Das Angebot ist für die Geschäfte kostenlos. «Wir wollen die Geschäfte und ihre Kundschaft zusammenbringen», erklärt Terence La, 26-jähriger Mitgründer. Zurzeit bieten über vierzig Geschäfte mit insgesamt etwa hundert Produkten ihre Waren an. Zu finden gibt es Handgearbeitetes und Einzelstücke. «Produkte, die man nicht bei der Migros oder Amazon findet», beschreibt es La. Gefragt seien vor allem Lebensmittel, auch wenn solche Läden auch während des Lockdown geöffnet seien. «Die Leute sind dennoch verunsichert.»