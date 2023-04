Sweet Home: Pasta, Meeresfrüchte und Erdbeeren – Eine Portion gute Laune, bitte! Gutes Essen ist Lebensfreude – vor allem, wenn man es nicht nur mit besten Zutaten, sondern auch mit Liebe zubereitet und mit Schönheit anrichtet. Marianne Kohler Nizamuddin

Das Essen und wie wir es zubereiten und servieren hat einen grossen Einfluss auf unsere Stimmung. Je mehr Liebe und Schönheit nämlich in einem Gericht steckt, umso wertvoller wird es. So macht es nicht nur satt, sondern schmeckt besser und löst Glücksgefühle aus. Nehmen Sie sich immer ein bisschen Zeit, machen Sie das Kochen zum Genusserlebnis und richten Sie Gerichte liebevoll an. Blumen auf dem Tisch, das richtige Geschirr, Stoffservietten, ein schönes Glas, das zum Teller passt, all das sind wichtige Bestandteile einer Mahlzeit, auch wenn sie klein und einfach sind. Vasen und Foto: Hay