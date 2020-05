Neuer Therapieansatz bei Covid-19 – Eine präzise Waffe gegen das Virus Es klingt nach einem Durchbruch: Forscher in Israel wollen bestimmte Antikörper zur Behandlung von Corona-Patienten isoliert haben. Was steckt dahinter? Kathrin Zinkant

Hoffnungsträger Blutplasma: Weltweit laufen Studien zu möglichen Antikörpertherapien gegen das Coronavirus. Foto: Denis Balibouse (Reuters)

Zu den erstaunlicheren Phänomenen der Corona-Krise gehört, dass wissenschaftliche Fortschritte neuerdings von Politikern verkündet werden. So trat der israelische Verteidigungsminister Naftali Bennett letzte Woche vor die Presse und berichtete von einem «wichtigen Durchbruch»: Am Israel Institute for Biological Research, einer Forschungseinrichtung zur Abwehr biologischer Gefahren in der israelischen Kleinstadt Ness Ziona, sei es gelungen, «monoklonale neutralisierende Antikörper» gegen das neue Coronavirus zu entwickeln.