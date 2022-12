Karate-EM in Winterthur – Eine Randsportart, die zu begeistern weiss Die Schweiz gewann an der Karate-EM in Winterthur gleich acht Medaillen. Das zahlreich erschienene Publikum goutierte dies mit viel Stimmung. Leon Zimmermann

Am Wochenende wurde die Axa-Halle in Winterthur zum Karate-Mekka. Foto: Madeleine Schoder

Die Europameisterschaft im Shotokan-Karate lockte viel Publikum in die Axa-Arena in Winterthur. Am Sonntagmorgen um 10 Uhr war die Halle bereits zu gut zwei Dritteln gefüllt. «Zu den Finalkämpfen werden sicher noch mehr kommen», sagt OK-Mitglied André Zuraikat. Bereits am Freitag und am Samstag habe ihn die gute Stimmung beeindruckt. «Karate ist ja eigentlich nur eine Randsportart.»