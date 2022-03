Reise-App aus Winterthur – Eine Reise vor der Reise Ein Winterthurer Start-up will die Reiseplanung mit einem virtuellen Besuch in der Traumdestination vereinfachen. Ines Rütten

Eine 360-Grad-Tour durchs Hotel, das man gerne buchen will: Die neue App von Weezy VR machts möglich. Screenshot: weezy-vr.com/hotels

Während der Corona-Pandemie hatten die drei Gründer von Weezy VR genug davon, nur zu Hause zu sitzen und nichts zu erleben. So kam ihnen die Idee für eine App, mit der die Nutzerinnen und Nutzer ihre Reiseziele vor der Buchung virtuell besuchen können, wie das Start-up in einer Medienmitteilung schreibt. Ob mit Haien tauchen vor der Küste Kubas, ein Rundflug über Rio de Janeiro oder eine Tour durchs Hotel, das man gerne buchen würde – die App bietet derzeit einen virtuellen Besuch in über 100 Destinationen an. Für das Erlebnis braucht es allerdings eine Virtual-Reality-Brille der Marke Oculus Quest.