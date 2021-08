Variété Pavé in Winterthur – Eine Schaubude am Graben Am oberen Graben gastiert momentan das Variété Pavé und verspricht einen «Jahrmarkt der Illusionen».

Die Bühne ist bereit: Das Variété Pavé spielt aktuell am Graben. Foto: dba

Ein Zirkuswagen, eine Bühne und ein Traktor mit braun-schwarzem Zebralook standen am Dienstagabend auf dem Platz beim oberen Graben. Das Variété Pavé ist zu Gast in Winterthur. Das Ensemble spielte zuvor bereits in Gruyères, Martigny, Brig, Luzern und Basel.

Gezeigt wird gemäss Aushang beim Graben ein ähnliches Programm wie im letzten Sommer: Die Crew um Clown Alberto Kuno und Nico dem Techniker treibt gern Schabernack auf Kosten des Direktors, Monsieur Ferdinand. Der, so heisst es, habe ein Geheimnis aus «wilden Zeiten» und zaubert zur Verwunderung aller plötzlich eine Überraschung aus dem Hut. Dass eine junge Frau dann unverhofft die Bühne betritt, macht das Chaos perfekt.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

gvb

Fehler gefunden?Jetzt melden.