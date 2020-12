Urteile in Winterthur – Eine Scheinehe im Wert von 45’000 Franken Um Familienangehörige in die Schweiz zu holen, ging ein Türke in Winterthur eine Scheinehe ein. Die Behörden haben den Kampf gegen solche Delikte in den letzten Jahren verstärkt. Mirko Plüss

Heirat mit falschen Absichten: Blick in das Winterthur-Trauzimmer im Superblock. Foto: Stadt Winterthur

Vor ungefähr zwei Jahren lernten sich eine in Thailand geborene Winterthurerin und ein Türke aus Weinfelden in einem Restaurant kennen. Die Reinigungsangestellte und der Handwerker, der sich als Asylsuchender im Meldeverfahren befand, zauderten nicht lange: Bereits in den ersten Februartagen 2019 schlossen sie auf dem Zivilstandsamt Winterthur den Bund der Ehe.

Doch die vermeintlich stürmische Liebe entpuppte sich bei genauerem Hinsehen als Scheinehe. Als der Türke wiederum nur wenige Tage nach der Heirat einen Familiennachzug einfädeln wollte, wurde das Zürcher Migrationsamt misstrauisch.