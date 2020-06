Brand in Neunforn – Eine Scheune zwischen Neunforn und Waltalingen fängt Feuer Am Sonntagmittag begann ein Landwirtschaftsschopf in Neunforn zu brennen. Die Strasse wurde abgesperrt.

Die Rauchwolke ist von weitem sichtbar und auch der Brandgeruch hat sich durch den Wind in der Umgebung verteilt. Conradin Knabenhans

Ein Landwirtschaftsschopf in Neunforn fing am Sonntag gegen 11 Uhr an zu brennen. In der Scheune sind einige Fahrzeuge beherbergt, die durch das Feuer beschädigt wurden. Der Schopf hat Totalschaden und ist innen voll ausgebrannt, wie Kommandant Wipf der Feuerwehr Weinland auf Anfrage mitteilt. Einen Schaden am benachbarten Funkmasten konnte die Feuerwehr verhindern.

Löscharbeiten dauern an

Der rote Pfeil zeigt den Standort der Scheune, die Feuer fing. Google Maps

Rund zwei Stunden später ist die Feuerwehr immer noch daran, Stroh und Holz aus der Scheune zu holen und dieses vollständig zu löschen. Aufgrund der Löscharbeiten musste die Strasse abgesperrt werden. Personen wurden bei dem Brand keine verletzt. Die Feuerwehr Weinland steht gemeinsam mit der Kantonspolizei Thurgau im Einsatz.

( red )