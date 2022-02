70. Thronjubiläum der Queen – Eine schrecklich öffentliche Familie Das Jubiläum der Königin wird von Skandalen überschattet. Die grelle mediale Ausleuchtung hat sie einst selbst provoziert. Doch das britische Königshaus hat schon sehr viel blutrünstigere Konflikte überstanden. Alexander Menden

Da waren sie noch zu viert: Die britische Königin Elizabeth II. (damals noch Prinzessin) mit Gatte Prinz Philip und den Kindern Prinz Charles und Prinzessin Anne bei Clarence House im August 1951. Foto: Eddie Worth (AP)

In ihren 70 Jahren auf dem britischen Thron hat Queen Elizabeth selten einen direkten Einblick in ihr Seelenleben gegeben. Daher grenzte es an Offenherzigkeit, als die Queen während einer Rede am 24. November 1992 das zu Ende gehende Jahr ein «annus horribilis» nannte, ein Schreckensjahr.