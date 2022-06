Pfadis Bilanz – Eine schwierige Saison, der die Krönung fehlt Pfadi Winterthur war 2021/22 trotz allem immer mit dabei, als im Schweizer Handball um die Pokale gespielt wurde. Urs Stanger

Die Pfadi-Crew2021/22 nach dem letzten von 54 Pflichtspielen der Saison, dem letzten Match des verlorenen Playoff-Finals in Schaffhausen. Foto: Deuring Photography

Wer als Meister in eine Saison steigt, der kann sich nur eines zum Ziel setzen: Den Titel erfolgreich verteidigen. Pfadi schaffte das nicht. Die Winterthurer prallten im Playoff-Final an den Kadetten Schaffhausen ab, was seine Richtigkeit hatte. Der Gegner dominierte die Meisterschaft fast so, wie es die Winterthurer ein Jahr davor getan hatten, als sie 20 der letzten 21 Spiele der Saison gewannen und sich erstmals seit 2004 mit dem Titel krönten.