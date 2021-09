Der Neue beim ZSC – Er hatte keine Ahnung, was man mit ihm trieb Für den ehemaligen Erstrundendraft der New Jersey Devils war eine Karriere in der besten Liga der Welt vorgesehen. Weshalb John Quenneville mit 25 Jahren nun bei den ZSC Lions spielt. Kristian Kapp

Torjubel in Langnau: John Quenneville (rechts) feiert mit ZSC-Captain Patrick Geering. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Wenn es läuft, dann läuft es. John Quennevilles 6:1 am Samstag in Langnau hatte zwar keine Relevanz mehr, das Spiel war längst entschieden. Und dennoch dokumentierte der Treffer, wie hoch des Kanadiers Vertrauen in seine Fähigkeiten zu diesem Zeitpunkt war, mit welchem Selbstverständnis er die klitzekleine Lücke unter der Latte fand, die kaum grösser als der Puck selber war.

Aber eben: Es lief an diesem Abend bei Quenneville, er hatte nach nur gut zwei Minuten das 1:0 erzielt, dort musste er nur noch einen Abpraller ins offene Tor einschiessen. Und so konnte er nach dem 6:2-Sieg schwärmen. Schwärmen vom Powerplay, das fünfmal erfolgreich war, auch wenn offiziell nur drei als Überzahl-Tore notiert wurden, weil zweimal der bestrafte Langnauer just im Moment des Torschusses aufs Eis zurückkehrte. Quenneville konnte auch vom «hochwertigen Talent» in dieser ZSC-Mannschaft schwärmen, von dieser Unmenge an Offensivpower.