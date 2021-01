Kinderspitex in Winterthur – Eine Spitex für die Kleinsten Als grösste Kinder-Spitex der Schweiz ist die Stiftung Joël auch in Winterthur vertreten. Ein Besuch bei Familie Kammermann zeigt, wie wichtig diese Unterstützung ist. Elena Willi

Das Ehepaar Jenny und Christian Kammermann ist froh um die Unterstützung von Karin Kreibich (ganz links) von der Kinder-Spitex bei der Betreuung von Sohn Jamy. Madeleine Schoder

Hier leben Kinder: Das ist sofort klar, wenn man in die Wohnung der Familie Kammermann in Winterthur tritt. Zeichnungen an der Wand, Familien Fotos und eine Menge Schuhe und Jacken machen das im Eingangsbereich deutlich. Auch im Wohnzimmer sind die «Kinderspuren» nicht zu übersehen: Playmobil, Bücher und Plüschtiere.

Was auf den ersten Blick wie ausgelassene Familienidylle wirkt, ist nur die halbe Wahrheit. «Ich habe Jamy gerade ins Bett gebracht», sagt Jenny Kammermann zu ihrem Mann Christian. Nach einer «Horrornacht» seien nicht nur die Eltern, sondern auch ihr Sohn erschöpft.