Kolumne Landluft – Eine Sportart wird geboren Oder warum die Fasnächtler in Russikon doch nicht enttäuscht sein müssen. Heinz Zürcher

Illustration: Ruedi Widmer

Für Fasnächtler stünden bald einmal die schönsten Tage des Jahres bevor. Stünden. Denn vielerorts ist unklar, ob die Umzüge und Kostümbälle angesichts der Corona-Pandemie überhaupt stattfinden können. Doch Karnevalisten sind erfinderisch. In Basel überlegt sich das Organisationskomitee ernsthaft, die Fasnacht in den Sommer zu verlegen. Und auch in der anderen Fasnachtshochburg, in Luzern, sind Alternativen angekündigt worden.

In der Region Winterthur sind viele Veranstalter noch unschlüssig. Nicht so in der Gemeinde Russikon. Dort hat das OK diese Woche mitgeteilt, dass Kinderfasnacht und Maskenball wegen Corona zum dritten Mal in Folge abgesagt würden. Der Maskenball! Ausgerechnet!

So traurig und nachvollziehbar der Entscheid ist: Vielleicht sollte der lokale Fussballclub, der die Fasnacht jeweils organisiert, den Entscheid doch noch einmal überdenken. Und statt den Maskenball ganz von der Agenda zu streichen, einfach das Programm ein wenig anpassen.

Denn seien wir ehrlich: Dicht an dicht in einer stickigen und lauten Halle zu stehen, umgeben von wankenden und johlenden, bis teilweise über die Peinlichkeit hinaus kostümierten Leuten, ist nur ab einem gewissen Promilleniveau lustig.

Wieso also nicht den Anlass nach draussen verlegen? Auf den grünen Rasen, wo die Luft klar ist und sich die organisierenden Ballkünstlerinnen und Ballkünstler sowieso am wohlsten fühlen? Alles, was es dann noch braucht, sind ein Fussball, ein paar Dorfmannschaften in originellen Kostümen und natürlich Guggenmusiken, die an der Seitenlinie für Stimmung sorgen. Dann das Spiel anpfeifen, zur Sicherheit hübsche Masken über Mund und Nase ziehen und loskicken – und schon ist auch gleich eine neue Sportart geboren: Maskenball.

Ein Eintrag in den Geschichtsbüchern und landesweite Aufmerksamkeit wäre dem zurzeit noch als FC Russikon eingetragenen Verein sicher – und eine Schlagzeile gewiss: «Der MBC Russikon – erster Schweizer Meister im Maskenball».

