«Bilder einer Ausstellung» in Effretikon – Eine Stadt widmet sich einer ikonischen Komposition Monika Schütz führt mit der Stadtmusik Illnau-Effretikon Mussorgskis Klassiker auf. Andere steuern Bilder, Schmuck und KI zum Cross-over-Projekt bei. Gabriele Spiller

Monika Schütz probt mit der Stadtmusik Illnau-Effretikon in der Ref. Kirche Effretikon. Foto: Enzo Lopardo

Die Dirigentin Monika Schütz ist völlig begeistert, wenn sie vom Musikwerk «Bilder einer Ausstellung» spricht. Eine Wucht seien die «Bilder», so emotional – und dabei zehn ganz verschiedene Stücke. «Es ist genial, wie Mussorgski die Gemälde mit einer musikalischen Promenade verbindet», sagt sie. «Er geht weiter in der Ausstellung, lässt das Gesehene verklingen und bereitet uns auf das nächste Bild vor.» Die Stadtmusik Illnau-Effretikon nimmt die Herausforderung an und führt das Jahrhundertwerk von 1874 am 17. und 18. Juni auf.