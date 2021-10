EHCW unterliegt Sierre im Shootout – Eine starke Reaktion ergibt nur einen Punkt Erneut war eine Partie zwischen dem EHC Winterthur und Sierre nach 60 Minuten nicht entschieden. Diesmal aber setzten sich die Walliser nach Penaltyschiessen 5:4 durch. Urs Kindhauser

Mit diesem Schuss brachte Paulin Mainot (hinten) den EHCW 2:1 in Führung. Foto: Madeleine Schoder

Sechs Niederlagen in Folge hatte der EHCW bezogen, zuletzt ein 0:7 in La Chaux-de-Fonds. Gegen Sierre resultierte zwar der nächste rote «Tolggen» in der Tabelle, aber nur ein hellroter. Denn die Winterthurer erreichten nach einer insgesamt starken Leistung die Verlängerung und das Penaltyschiessen. Dort setzten sich die Walliser dank Toren ihrer Kanadier durch. Zweimal traf Eric Castonguay, einmal Anthony Beauregard. Für den EHCW waren Fabian Haldimann und Anthony Staiger erfolgreich. Den letzten Vergleich mit Sierre hatte der EHCW 4:3 nach Verlängerung gewonnen.