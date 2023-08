Drogen in Winterthur – «Eine stolze Menge Kokain» Die Stadtpolizei Winterthur stellte vor ein paar Tagen viereinhalb Kilogramm Kokain sicher. Dabei handelt es sich laut Kantonspolizei um einen grossen Fund. Aber längst nicht den grössten. Dagmar Appelt

Dass im städtischen Umfeld 4,5 Kilogramm Kokain aufs Mal beschlagnahmt werden, ist laut Polizei aussergewöhnlich. Archivfoto: Franziska Scheidegger

Ende Juli fand die Stadtpolizei Winterthur bei einer Hausdurchsuchung 4,5 Kilogramm Kokain und mehrere Tausend Franken Bargeld. Fahnder hatten zuvor in der Altstadt eine Drogenübergabe beobachtet, an der zwei Schweizer im Alter von 20 und 23 Jahren sowie ein 42-jähriger Spanier beteiligt waren. Letzterer gilt als Haupttäter und wurde wegen Verdachts auf schweren Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Dass im städtischen Umfeld, wo in der Regel abgepackte Kleinmengen für den Strassenverkauf sichergestellt werden können, 4,5 Kilogramm Kokain aufs Mal beschlagnahmt wurden, ist laut Florian Frei, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich, bemerkenswert. «4,5 Kilogramm Kokain sind nicht der grösste, aber ein stolzer Fund einer Stadtpolizei.»

Der Vergleich zielt auf die Drogenfunde der Kriminalpolizei oder der Flughafenpolizei, die viel häufiger mit Drogenschmuggel konfrontiert sind. «Im Dezember 2022 konnten beispielsweise am Flughafen zehn Kilogramm Kokain sichergestellt werden», sagt Frei. Der grösste ihm bekannte Kokainfund im Kanton sei der Kantonspolizei Zürich im Jahr 2007 gelungen. Damals wurden auf einen Schlag 124 Kilogramm beschlagnahmt.

Im Jahr 2022 wurden im Kanton Zürich insgesamt rund 116 Kilogramm Kokain sichergestellt. Die Zahl liegt rund 42 Kilogramm über dem Mittel von 2017 bis 2021.

«Wir sind schon etwas stolz auf diese Sicherstellung.» Michael Wirz, Mediensprecher der Stadtpolizei Winterthur

Als vergleichbares Beispiel für einen Schlag gegen Drogenhändler kann ein Fall aus der Stadt Zürich dienen. Dort beschlagnahmten Fahnder der Stadtpolizei Mitte Juli über 2,5 Kilogramm Kokain mit einem Strassenverkaufswert von bis zu 250’000 Franken und über 10’000 Franken Bargeld.

«Wir sind schon etwas stolz auf diese Sicherstellung», sagt Michael Wirz, Mediensprecher der Stadtpolizei. «Das ist in jüngster Zeit sicher die grösste von uns sichergestellte Menge an Kokain.» Schon im Mai 2022 gelang der Stadtpolizei Winterthur ein grosser Coup. Sie beschlagnahmte damals Drogen im Wert von rund 1,4 Millionen Franken. Unter anderem wurden 120 Kilogramm Marihuana, 20 Kilogramm Haschisch und 60 Ecstasy-Pillen konfisziert. Kokain war nicht dabei. Fahndungserfolge dieser Grössenordnung seien oftmals ein Mix aus Ermittlungen, Fahndungsgespür und Hinweisen aus der Bevölkerung; aber auch Zufall und Glück spielten manchmal eine Rolle, so Wirz.

646 Kilo Kokain in Bananenkisten

Einen der grösseren Kokainfunde in jüngster Zeit meldete vor ein paar Tagen die tschechische Polizei. Demnach entdeckte sie 646 Kilogramm Kokain in einer Lieferung mit Bananenkisten. Das Rauschgift war im Zentrallager einer Supermarktkette in Klecany bei Prag abgestellt worden. 2021 beschlagnahmten die EU-Mitgliedsstaaten eine Rekordmenge von 303 Tonnen Kokain. Gemäss dem Europäischen Drogenbericht 2023 ist Kokain nach Cannabis die am zweithäufigsten konsumierte illegale Droge in Europa.

Kokain wird aus der Kokapflanze hergestellt, die in Südamerika angebaut wird, und ist in Europa in der Regel in zwei Formen erhältlich. Am gebräuchlichsten ist Kokainpulver, seltener erhältlich ist Crack, das geraucht werden kann. Der Konsum von Kokain kann zu grossen gesundheitlichen Problemen wie Herzinfarkten, Schlaganfällen, Krampfanfällen und Atemstillstand führen.

Dagmar Appelt ist Reporterin für die Stadt Winterthur und die Region. Zuvor hat sie 13 Jahre als Redaktorin im Ressort Region geschrieben. Sie hat Geschichte und Deutsch studiert. Mehr Infos

