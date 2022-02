Mit Backrezepten auf Reisen – Eine Sünde wert In der Kolumne «Mit Backrezepten auf Reisen» stellen wir Ihnen Ideen zum Nachbacken vor. Entdecken Sie diese Woche: Zigerkrapfen. Heidrun Pschorn

Zigerkrapfen: Nicht nur während der Fasnachtszeit. Foto: Heidrun Pschorn

Eigentlich ist der Zigerkrapfen in der Innerschweiz ein traditionelles Chilbigebäck, das seinen Ursprung im Glarnerland hat. Doch schon in den 1930er-Jahren wird angedeutet, dass das Gebäck nicht nur an der Fasnacht, sondern auch an anderen Festtagen bekannt war. Was nicht in der Füllung fehlen darf ist Magenträs. Ein fein gemahlener Gewürzzucker, der unter anderem Sandelholz enthält und dadurch etwas rötlich schimmert. Ziger hat nichts mit dem berühmten Glarner Schabziger zu tun. Der Ziger wird aus geronnener Molke hergestellt. Jetzt gehts aber los!

Rezept:

Teig:

400 g Mehl

Prise Salz

100 g Zucker

50 g Butter

2 dl Milch

1 EL Crème fraîche

Füllung:

400 g Ziger (oder Ricotta)

60 g Zucker

60 g gemahlene Mandeln

1 Päckchen Vanillezucker

20 g Magenträs (oder 1 EL Zimt, etwas gemahlener Muskat, Nelken und Ingwer)

Abrieb einer Bioorange

4 EL Rosinen

etwas Saft der Bioorange (optional Kirschwasser)

3-4 EL Rahm

1 Ei

Zusätzlich:

Zucker und Zimt mischen

1 Liter Frittieröl

Zubereitung Teig:

Mehl, Salz und Zucker in einer Schüssel mischen. Die Butter in kleine Stücke schneiden und mit der Mehlmischung zwischen den Fingern reiben. Die Milch und die Crème fraîche dazugeben und alles miteinander zu einem glatten Teig kneten. Den Teig in einer Frischhaltefolie eingepackt für circa eine Stunde in den Kühlschrank stellen.

Zubereitung Füllung:

Die Rosinen mit dem Orangensaft mischen. Alle anderen Zutaten miteinander verrühren und die Rosinen untermischen.

Fertigstellung:

Den Teig halbieren. Die eine Hälfte 2 bis 3 mm dick auf wenig Mehl ausrollen und den Teig in Quadrate von 10 bis 12 cm schneiden. Je nach Grösse der Quadrate etwa 1 EL Füllung darauf verteilen. Die Ränder mit etwas Wasser bepinseln und zu einem Dreieck zusammenklappen. Die Ränder mit der Gabel gut andrücken. Mit der anderen Hälfte des Teigs gleich fortfahren. Zucker und Zimt in einem Teller mischen. Öl in einem Topf auf circa 160 Grad erhitzen. Die Zigerkrapfen portionsweise beidseitig goldbraun backen. Herausnehmen und auf Haushaltspapier abtropfen lassen. Heiss noch in Zimtzucker wälzen.

Tipp: Der Teig kann am Vortag zubereitet werden!

