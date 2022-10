Mammutprozess gegen Drogenbande – Eine Tarnfirma, Schusswaffen, 1,5 Tonnen Kokain – und drei Angeklagte aus der Schweiz In Konstanz steht eine Drogenbande vor Gericht, der Prozess findet unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Recherchen zeigen nun das Netz der Bande – und ihre Verbindung in die Schweiz. René Laglstorfer

Süddeutsche Spezialkräfte beschlagnahmten nahe der Schweizer Grenze 233 Kilogramm Kokain und 50 Kilogramm Cannabis. Foto: Polizeipräsidium Konstanz

Es sind Szenen, wie man sie sonst nur aus dem Kino kennt: Eine Handvoll bewaffneter Drogenhändler sitzt in einer unscheinbaren Lagerhalle im süddeutschen Immendingen, wenige Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt. Sie sind damit beschäftigt, Dutzende frisch eingetroffene Päckchen mit Kokain zu zählen. Was die Männer zu diesem Zeitpunkt nicht wissen: Seit Monaten überwacht sie die Kripo. Diese hat dafür eigens eine benachbarte Lagerhalle angemietet und verdeckte Ermittler in die Gruppe eingeschleust.