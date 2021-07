Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Eine Tribüne für Sonnenanbeter und «Affen» Im Schwimmbad Geiselweid wurde 1932 eine Betontribüne gebaut. Sie war bald als Treffpunkt beliebt – und die Leute nannten sie Affenfelsen. Andres Betschart

Das Schwimmbad Geiselweid nach der Erweiterung im Sommer 1932. Eines von über 60’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: bildarchiv.winterthur.ch

Das Geisi als ältestes Freibad der Stadt feiert dieses Jahr seinen 110. Geburtstag. Seit seiner Eröffnung hat es sich immer wieder den Bedürfnissen der Zeit angepasst und ist beliebt wie eh und je. Die Fotografie zeigt das Schwimmbad nach dem ersten grossen Ausbau im Sommer 1932: Ein zweites Schwimmbecken (im Hintergrund) und eine grosse Tribüne (rechts im Bild) erweiterten das Angebot. Diese Tribüne, eine nackte Betonkonstruktion, war eigentlich als Sitzgelegenheit für das Publikum bei Wettkämpfen gedacht. Beliebt wurde sie aber vor allem als Treffpunkt der braun gebrannten Schwimmbad-Habitués.

Wohl inspiriert von der 1930 im Basler Zoo eröffneten Primatenanlage erhielt sie bald den Namen «Affenfelsen». Angebot und Name machten Schule: Landauf, landab erhielten die Schwimmbäder in den folgenden Jahren ihre Affenfelsen, unter anderem das Allenmoos in Zürich und die Bäder in Thun und in Rafz/Wil. Manche von ihnen sind mittlerweile wieder verschwunden – auch das Winterthurer Ur-Exemplar.

Gegen Schamlosigkeit

Von Altersschwäche gezeichnet, überstand es die letzte Gesamtsanierung des Schwimmbads 2008 nicht.

Die Saison 1932 brachte im Geisi noch eine weitere Neuerung: Die bisherige strikte Trennung der Öffnungszeiten für Frauen und Männer wurde aufgehoben. Katholische Kreise kämpften in ihrer Tageszeitung «Hochwacht» gegen diesen Schritt zu «weiterer Ausbreitung der Schamlosigkeit und Untergrabung der Sittlichkeit». Und sie hatten teilweise Erfolg: Die Geschlechtertrennung wurde am Vormittag für einige Jahre beibehalten.

