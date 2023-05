Leichtathletin Angelica Moser – Eine Umstellung, die Zeit braucht, bis sie Erfolge bringt Die Weltklasse-Stabhochspringerin Angelica Moser aus Andelfingen ist in die Leichtathletik-Freiluftsaison gestiegen – mässig. Dies überraschte sie aber wenig. Jörg Greb

Angelica Moser blickt auf die erste Phase der Saison zurück und hofft auf bessere Höhen. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Vater Severin Moser steht mit gutem Blick auf die Anlage auf der Tribüne. Seine Handbewegungen sind wichtig. Verlaufen diese in der Vertikalen, heisst das für die Tochter: warten. Der Wind bläst ungünstig. Wechselt Vater Moser aber zu kreisenden Bewegungen des Handgelenks, kann die Athletin Anlauf nehmen. In Basel, am Pfingstmeeting, ist diese Art von Kommunikation wichtig: Der Wind wechselt ständig.