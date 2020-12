Der EHCW wieder in Zug – Eine ungewohnte Aufgabe besser lösen Zum zweiten Mal innert acht Tagen tritt der EHCW am Samstag bei der EVZ Academy an. Er braucht mehr Qualität im Abschluss als bei der 0:2-Niederlage vor einer Woche. Urs Kindhauser

Verteidiger Victor Oejdemark (rechts) fehlt dem EHCW am Samstag in Zug. Foto: Madeleine Schoder

0:2 Tore – 43:25 Schüsse aufs Gehäuse. Das ist die Bilanz des Auftritts am letzten Samstag in der Zuger Bossard-Arena. Es war, als sei das Tor der EVZ Academy zugenagelt, und man hatte den Eindruck, der EHCW hätte noch lange spielen können ohne zu treffen. Dieses Bild war nicht neu für Spiele mit Winterthurer Beteiligung. Nur waren die Rollen bisher umgekehrt verteilt: Der EHCW war meistens in der eigenen Zone beschäftigt und der Gegner rannte an. Das Team von Teppo Kivelä hat den Grossteil seiner bisher 17 Punkte auf diese Weise gewonnen, auch die beiden im ersten von bisher zwei Vergleichen mit den Zugern. Riley Brace traf damals in der Verlängerung zum 4:3.