Schade eigentlich, dass Fragen aus dem Publikum nicht vorgesehen waren. Sonst hätte hoffentlich jemand die zentrale Frage gestellt, die der Interviewer ausgelassen hatte: Frau Merkel, wenn Sie Wladimir Putins Abgründe so früh begriffen haben wollen, warum haben Sie das Land dann in eine solche Abhängigkeit von Gas und Öl aus Russland geführt?

Wer nicht fragt, erhält auch keine Antwort, und so blieb Angela Merkel viel Raum, bei ihrem ersten Interview seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine das eigene Bild in der Geschichte auszumalen, in kräftigen und schönen Farben. Sie tat dies im Gespräch auf der Bühne des Berliner Ensembles auf sympathische Weise, gut gelaunt und mit ihrem lakonischen Humor.

Und all dies liess leicht vergessen, dass sie eine Entschuldigung für eine Russlandpolitik, die sich am Ende als Illusion erwies, ausschloss – ebenso wie dies, wenn auch deutlich raubauziger, schon ihr Vorgänger Gerhard Schröder getan hatte («mea culpa, das ist nicht mein Ding»).

Was sie zum Militär sagt, hat einen Haken

Man konnte ihr durchaus beipflichten, dass es wohlfeil ist, am Wissen von heute die Politik von gestern und vorgestern zu messen und moralisch abzuurteilen. Damit machen es sich viele Kritiker derzeit sehr leicht. Natürlich war es auch für Angela Merkel richtig, mit Putin so lange wie irgend möglich in Kontakt und im Gespräch zu bleiben.

Nur fehlte der grossen Koalition unter der Kanzlerin das Bewusstsein dafür, dass ihr der Gesprächspartner im Kreml spätestens seit der Annexion der Krim 2014 mehr und mehr abhandenkam – und dass er stattdessen den Demokratien des Westens den Kampf ansagte, was Angela Merkel nun sogar besonders früh erkannt haben will.

Warum sie dann die deutsche Energieabhängigkeit von Putins Regime in Kauf nahm und das deutsche Militär dermassen kleinsparte, dass dieser die Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung in weiten Teilen abhandenkam – das blieb ein blinder Fleck in diesem so kunstvoll inszenierten Selbstbild.



Die Behauptung, sie habe der Bundeswehr seit 2014 ja deutlich mehr Geld bewilligt, ist zwar richtig. Diese Aussage gleicht aber dem Argument eines Schuldners, was man denn wolle, er habe ja immerhin die Hälfte bezahlt. Die Merkel-Regierung gab 2014 der Nato das klare Versprechen, wie alle Mitgliedstaaten künftig zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts in die Verteidigung zu investieren.

Sie hat dieses Versprechen niemals eingehalten und, schlimmer noch, sogar nie die Absicht gehabt, das zu tun. Sehr viel mehr als gut die Hälfte der zwei Prozent ist es nie geworden, und dass ihr Interesse für Verteidigungsfragen durchaus überschaubar war, ist ohnehin bekannt.



Der schreckliche Krieg gegen die Ukraine hat das bis dahin so positive Bild der Merkel-Jahre jäh verdunkelt. Und der Streit um dieses Bild hat erst begonnen, auch für Angela Merkel. So leicht wie im Berliner Ensemble wird sie es künftig wohl selten haben.