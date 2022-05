Christian Seiler trauert – Eine warme Mahlzeit ist eine Ode ans Leben Unser Kolumnist hat einen guten Freund verloren. Wie eine warme Mahlzeit, ein Historiker und eine Magazin-Leserin ihn wieder aufgerichtet haben. Christian Seiler (Das Magazin)

Wie entscheidend der Moment sein kann, wenn man einen Teller mit warmem Essen vor sich hat. Foto: Evelyn Dragan

Ein Freund ist gestorben, einer, mit dem ich durch ganze Jahrzehnte gesegelt bin, mehrheitlich heiter, was unter anderem an seinem überragenden Lebensmotto lag: «Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit». Vor einer Woche ist er Opfer eines Unfalls geworden, ohne Vorankündigung aus dem Leben verschwunden, in dem unsere Freundschaft natürlich nur eine Facette war, aber da jedes Leben ausschliesslich aus Facetten besteht, muss ich den Bauplan meines Empfindens neu zusammensetzen, weil plötzlich ein zentraler Teil fehlt. Das braucht Zeit, und es bereitet Schmerzen.