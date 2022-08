Bezirksgericht Winterthur – Eine Warnung mit Folgen Im Vorfeld einer Hausdurchsuchung wegen ungetreuer Geschäftsführung warnte die Lebensgefährtin des Geschäftsführers den betreffenden Mitarbeiter per E-Mail. Dafür kassierte sie eine bedingte Geldstrafe. Dagmar Appelt

Die Freundin des Geschäftsführers einer Winterthurer Firma stand am Donnerstag vor dem Bezirksrichter und wurde der Begünstigung schuldig gesprochen. Bild: Enzo Lopardo

Wegen ungetreuer Geschäftsführung sollte im Juni 2020 am Arbeitsort eines Mannes in Winterthur eine Hausdurchsuchung stattfinden. Die Firma hatte jedoch inzwischen gezügelt, und die Beamten standen am falschen Ort. Sie boten den Geschäftsführer auf, um die neue Adresse zu erfahren.