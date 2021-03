Gericht hebt Baubewilligung auf – Eine Wellblech-Fassade neben geschützter Architektur geht nicht Eine Unterkunft für Geflüchtete in Zürich-Seebach darf nicht gebaut werden. Der geplante Bau nimmt zu wenig Rücksicht auf die benachbarten Schutzobjekte – unter anderem wegen seiner Wellblech-Fassade. Patrick Gut

So sieht die temporäre Wohnsiedlung Zihlacker der Asylorganisation Zürich (AOZ)in Zürich-Seebach aus. Auch die Siedlung an der Traktorenstrasse war als Modulbau geplant. Archivfoto: Dominique Meienberg

Knapp ein Jahr ist es her, seit die Asylorganisation Zürich (AOZ) die Nachbarschaft in Zürich-Seebach über das Projekt einer temporären Wohnsiedlung an der Traktorenstrasse informierte.

Die Siedlung, bestehend aus vier Gebäuden in Modulbauweise mit zusammen 18 Wohnungen, sollte Platz bieten für rund 90 Geflüchtete, «Personen mit einer längerfristigen Aufenthaltsperspektive in der Schweiz», wie es in dem Informationsschreiben heisst.

Als Baubeginn war der Herbst 2021 vorgesehen, ab Frühsommer 2022 sollten erste Familien, Paare und alleinstehende Personen in die Siedlung einziehen.