Bandenkriege in den Banlieues – Eine Welle der Gewalt unter Jugendlichen schreckt Frankreich auf Ausgangssperre, Maskenpflicht auf den Strassen und wirtschaftliche Not: Ein Jahr Pandemie in Frankreich hat die Jugendgewalt verstärkt. Zu Besuch bei denen, die wissen, was hilft. Und die durch die Krise selbst am Ende ihrer Kräfte sind. Nadia Pantel aus Champigny-sur-Marne

Trauer in Bondy, einer Vorstadt von Paris. Hier wurde im Februar der 15 Jahre alte Aymane erschossen. Einer der mutmasslichen Täter war selbst erst 17 Jahre alt. Foto: Imago

Irgendwann fragt man sich, was das eigentlich alles sollte. Warum all der Ärger, warum all die Gewalt. Mamadou Sy ist 42 Jahre alt, und der Moment, in dem es bei ihm «Klick gemacht hat», wie er es nennt, ist jetzt gut 20 Jahre her. «Bei den Prügeleien kann man nur verlieren», sagt Sy heute. Er sitzt in Strickjacke und mit ernstem Blick im Gruppenraum des Jugendzentrums und spricht so bedacht, dass man sich nur schwer vorstellen kann, wie ihn etwas aus der Ruhe bringen könnte. Doch als er noch ein Teenager war, brauchte es nicht viel, bis Sy wütend wurde. «Im Nachhinein hat man das Gefühl, es ging um nichts. Doch damals ging es um alles, um den Ruf, die Ehre, das Gefühl dazuzugehören.»

Neben Sy sitzt Koula Kanamakasy, 41 Jahre alt, die beiden sind zusammen zur Schule gegangen, zusammen aufgewachsen. Für Sy «machte es Klick», als er seinen ersten Job fand, für Kanamakasy, als er wegen Gewaltdelikten ins Gefängnis kam. Die beiden Freunde leben in Champigny-sur-Marne. Eine Stadt im Südosten von Paris, in der die Landschaft durch Hochhaussiedlungen strukturiert wird. Und eine Stadt, die immer wieder durch brutale Jugendgewalt in die Schlagzeilen kommt.

Ins Koma geprügelt

Der letzte Vorfall war am 8. März. Mindestens 15 Jugendliche gingen an dem Tag aufeinander los, mitten auf einer belebten Strasse. Ein 14-Jähriger erlitt durch eine Stichwunde einen Herzstillstand. Ein 16-Jähriger wurde schwer verletzt. Die Präsidentin der Region Île-de-France, die Konservative Valérie Pécresse, zu der Champigny gehört, sprach danach von einem «Bandenkrieg».

Das war nur zwei Wochen nachdem im Département Essonne, ebenfalls im Grossraum Paris, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ein 14-jähriges Mädchen und ein 14-jähriger Junge von anderen Jugendlichen getötet worden waren. Und einen Monat nachdem der Fall des 15-jährigen Youri, der mitten in Paris von einer Gruppe Jugendlicher ins Koma geprügelt wurde, ganz Frankreich aufgeschreckt hatte. Innenminister Gérald Darmanin spricht von einem «starken Anstieg der Gewalt» unter Jugendbanden. 2020 habe man 357 Auseinandersetzungen gezählt, 288 im Jahr zuvor. Und dies sind nur die offiziell erfassten Fälle.

Besorgt: Die Präsidentin der Region Île-de-France, die konservative Politikerin Valérie Pécresse. Foto: Yoan Valat (Keystone)

Sy und Kanamakasy sind daran gewöhnt, dass man von «Krieg» oder von «Verrohung» spricht, wenn es um ihre Heimatstadt geht. Und sie sind es gewohnt, in solchen Fällen dagegenzuhalten. Sy bietet in seiner Freizeit Computerkurse für Jugendliche an, Kanamakasy organisiert Sportveranstaltungen. Sie haben zum Gespräch in das Erdgeschoss des höchsten Turms der Siedlung Bois l’Abbé gebeten. Hier, zwischen den Plattenbauten, sind sie ein wenig berühmt geworden, weil sie es 2017 geschafft haben, eine seit Jahren immer weiter eskalierende Gewaltspirale zu beenden. Die Jugendlichen aus Bois l’Abbé kämpften gegen die Jugendlichen aus dem benachbarten Hautes-Noues. «Wir sind mit dieser Gewalt aufgewachsen», sagt Kanamakasy, «und wir wollten, dass die Jüngeren das nicht mehr müssen.» Ihre Strategie? «Die jeweiligen Anführer zusammen an einen Tisch bringen» – Sy sagt es, als wäre es das Einfachste der Welt gewesen. «Man kann diese Konflikte lösen, wenn man es will», sagt Kanamakasy.

Alle Ermittler sind sich darin einig, dass die sozialen Medien und die Handyvideos zu einer Eskalation der Auseinandersetzungen beitragen.

Das Problem ist, dass selbst ihnen langsam der Optimismus abhandenkommt. Die Sportturniere, die Feste im Quartier, die Reisen – was früher selbstverständlich war, ist durch die Pandemie fast unmöglich geworden. «Wir versuchen, uns anzupassen, aber wir können nicht mehr viel machen», sagt Sy. Gerade die 11- bis 15-Jährigen könnten sie mit Sportprogrammen gut erreichen, doch seit nun einem Jahr gibt es für die Jugendlichen kaum noch Alternativen zum planlosen Rumhängen.

Planlos solange, bis wieder jemand über Snapchat oder Tiktok mit dem Provozieren anfängt und all die Langeweile eine Richtung findet. Beleidigen, aufstacheln – und dann zum Abrechnen verabreden. Alle Ermittler sind sich darin einig, dass die sozialen Medien und die Handyvideos, die von den Schlägereien direkt im Netz verbreitet werden, zu einer Eskalation der Auseinandersetzungen beitragen. «Ich habe das Gefühl, eine extreme Gewalt ist völlig banal geworden», sagt Kanamakasy. Und Sy ergänzt: «Die Jugendlichen wollen das gar nicht alles sehen, aber sie werden ständig mit den Bildern dieser Brutalität konfrontiert, sobald sie ihr Handy in der Hand haben.»

Der Soziologe Thomas Sauvadet forscht seit 15 Jahren zu Jugendbanden und Gewalt und stellt fest, dass «die Pandemie all die Faktoren verstärkt, die auch vorher schon das Phänomen befeuerten». Es ist nicht neu, dass sich junge Menschen, und vor allen Dingen junge Männer, zu Banden zusammenschliessen. Doch im heutigen Frankreich fänden die Banden besonders gute Bedingungen. Sauvadet spricht von einem «komplett zersplitterten Prekariat», das in einer Gesellschaft Halt sucht, in der «jeder nur noch für sich selbst steht». Hinzu kommen Massenarbeitslosigkeit der Jugend, eine Kultur, die in Serien und Videospielen kriminelle Banden heroisiert, und eine «Verödung des öffentlichen Raums», so Sauvadet. Früher hätte in den Arbeitervierteln ein gemeinsames Leben auf der Strasse stattgefunden, inzwischen bleibe die grosse Mehrheit der Erwachsenen lieber zu Hause. Draussen übrig bleiben diejenigen, denen es drinnen zu eng wird – die Jugendlichen.

Mehr Schusswaffen

Die eskalierende Gewalt erklärt Sauvadet auch dadurch, dass durch den organisierten Drogenhandel seit den 80er-Jahren immer mehr Schusswaffen nach Frankreich gekommen seien. «Und diese Waffen geraten auch in die Hände der Jüngeren.» Sauvadet geht davon aus, dass zehn Prozent der Jugendlichen in der verarmten Banlieue und den ärmeren Vierteln der Grossstädte mit Jugendbanden in Berührung kämen. «Angesichts der hohen Armut ist das ein kleiner Prozentsatz», sagt Sauvadet. Gleichzeitig steige die Attraktivität der Banden. Auch weil «Ältere gezielt Jüngere in den besonders prekären Familien rekrutieren».

Durch die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben sich zudem verschiedene Dynamiken verschärft. Die Spannung innerhalb der Familien sei gestiegen, was mehr Jugendliche auf die Strasse bringe. Dort wiederum häufen sich die Konflikte mit der Polizei. Ausgangssperre ab 18 Uhr, Maskenpflicht auf den Strassen seit September, immer wieder wochenlange Phasen, in denen jeder in Frankreich eine schriftliche Bescheinigung brauchte, um sich ausserhalb der eigenen Wohnung aufzuhalten – es gibt zahlreiche neue Möglichkeiten, mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten. Ausserdem fehlen im öffentlichen Raum all diejenigen, die, so Sauvadet, «dafür sorgen, dass diese Bandendynamiken eingehegt werden». Die Strassen sind leer wie nie, spätestens nach 18 Uhr.

Spricht man mit Kanamakasy und Sy über die aktuelle Lage in ihrer Siedlung Bois l’Abbé, dann ist es dennoch nicht die Gewalt, die sie am meisten umtreibt. Sondern die wirtschaftliche Not. «Die Leute haben Hunger, das gab es früher nicht», sagt Kanamakasy. Statt zu Veranstaltungen einzuladen, verteilen sie jetzt Essensspenden. Gemeinsam mit den Jugendlichen.