Kolumne Landluft – Eine Welt, wie sie mir gefällt In Ellikon an der Thur dürfen Kinder bei der Schulhausplanung mitreden. Das Beispiel macht hoffentlich Schule. Rafael Rohner

Die Landluft ist eine Kolumne des Regionsressorts und wirbelt alles wild durcheinander. Illustration: Ruedi Widmer

Was wünschen sich Kinder in einem Schulhaus? Die Antwort liefert ein Projekt in Ellikon an der Thur. Die Primarschülerinnen und -schüler dürfen beim geplanten Umbau mitreden – und sie sind dabei kreativer als manche Agentur. Die Kinder zeichneten an einem Workshop eine Art Villa Kunterbunt auf Papier, mit Kletterwand, Rutschbahn und Glace-Bar.

Die Pläne der Kinder sehen fast so aus wie jene für ein topmodernes Google-Büro. Dazu passt, dass sich die Kinder nebst einem Piratenschiff auf dem Spielplatz auch Rückzugsnischen im Gebäude wünschen, damit sie dort zwischendurch ungestört arbeiten können.

Noch ist offen, wie viele der Vorschläge beim Schulhausumbau tatsächlich umgesetzt werden. Denn die erwachsenen Planer werden natürlich das Kosten-Nutzen-Verhältnis abwägen, was bei einem Extrazimmer für Kissenschlachten nicht ganz einfach ist.

Dennoch macht die Idee aus Ellikon an der Thur hoffentlich Schule und es werden möglichst viele Kinderwünsche übernommen. Das Piratenschiff zum Beispiel liege durchaus im Bereich des Möglichen, hiess es seitens der Schule.

Ein Vollerfolg könnte zudem auch andere Bauherren in der Region inspirieren. Statt Betonblöcke, wie sie in den vergangenen Jahren entlang der Töss hochgeschossen sind, entstünden bunte, verwinkelte Häuser mit Nischen für Kinder und Tiere. Es gäbe überall Glace-, Sirup- und Erdbeerstände, an jeder Ecke warteten ein Gireizi, ein Trampolin oder ein Sandkasten, natürlich immer mit Springbrunnen nebenan.

Hin und wieder guckt ein schnaubendes Pferd aus einem Fenster, Affen klettern auf Balkonen. Genau wie bei Pippi Langstrumpf, wenn sie mit ihrem «Kleinen Onkel» und «Herrn Larsson» singt: «Widdewiddewitt – Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt.»

Rafael Rohner ist stellvertretender Leiter im Ressort Region Winterthur. Er arbeitet seit 2010 im Journalismus und hat einen Bachelor in Kommunikation sowie einen eidg. Fachausweis als Umweltfachmann. Mehr Infos

